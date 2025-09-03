EDITORIAL : Las relaciones con Japón

El presidente José Raúl Mulino realiza una gira oficial por Japón. El país asiático es un socio de Panamá y la relación con Tokio y sus autoridades se encuentra en su más alto nivel.

Las operaciones de la agencia de cooperación JICA son conocidas por su impacto y el apoyo financiero reciente de Japón para construir el sistema de transporte público masivo (metro y monorriel) han sido decisivos para mejorar la calidad de vida de miles de panameños.

Japón es también uno de los principales usuarios del Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón. Hay una oferta de Japón para continuar con el desarrollo de nuevas líneas del Metro y su contribución incluye el proceso de saneamiento de la bahía de Panamá, la conservación de la naturaleza y la reducción de la marginalidad y de la pobreza. La relación es de muy alto nivel.