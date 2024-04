EDITORIAL : Los bien cuidados

Los candidatos a alcaldes, de los principales municipios del país, en particular en la capital, han reconocido que se necesita una política pública, con respaldo de entidades del gobierno central para ordenar los espacios públicos, reducir la mendicidad y controlar el fenómeno social de los bien cuidados.

No hay una acera, parque, estadio o zona de turismo que no esté invadida por particulares que cobran por un servicio que no prestan.

En algunos corregimientos establecen tarifas fijas y a veces, con el uso de la intimidación, cobran. por razones que se desconocen se hicieron dueños de espacios importantes de la vía pública, incluyendo en aquellos donde el estacionamiento es libre o existe un “parquímetro”.

En esta tarea de liberar las calles tienen que participar los gobernadores, alcaldes, el ministerio de Gobierno e inclusive la Policía Nacional.