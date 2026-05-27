EDITORIAL : Los cuarteles de la política

La Asamblea Nacional debería considerar una legislación que limite la participación de catedráticos de universidades públicas en actividades de gobierno cuando están contratados a tiempo completo, así como normas estrictas para evitar que se conviertan en cuarteles de invierno de la política doméstica.

La autonomía universitaria se aprobó para que las universidades manejen su operación sin la intervención de la administración publica, pero no puede seguir utilizándose para crear castas, promover el clientelismo, fomentar el nepotismo y sacrificar el academicismo.

Si el Estado financia a las universidades estatales, con dinero de los ciudadanos, la sociedad en general tiene derecho a saber qué hacen e inclusive a objetar lo que no va por el camino correcto de la transparencia o la honestidad.