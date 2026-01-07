Editorial

EDITORIAL : Los espacios públicos

Redacción
07 de enero de 2026

Los alcaldes de todo el país han estado comprometidos, desde hace mucho tiempo, con recuperar los espacios públicos que han sido ocupados por pequeños comercios, basureros e inclusive, improvisados estacionamientos.

Los casos no son exclusivos de la ciudad capital y sus principales corregimientos, sino también de todas las provincias.

Existe la necesidad de crear una alianza entre el gobierno central, los municipios, la DOT de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito (ATTT) para ordenar todas aquellas zonas que están invadidas afectando la vialidad y los proyectos de tener ciudades amigables donde las personas puedan caminar sin encontrarse obstáculos en su camino.

Cada día es más difícil moverse a pie porque existe un muy alto nivel de inconciencia ciudadana.

