EDITORIAL : Los médicos especialistas

El presidente José Raúl Mulino anunció un plan, que estudia el gobierno nacional junto al ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CSS) para incorporar a médicos de nacionalidad extranjera en el servicio público de salud. El déficit es grande y las necesidades son aún mayores. En los últimos cincuenta años se han ensayado diversas fórmulas y todas quedan en el tintero por la oposición de la clase médica, la excesiva burocracia o los impedimentos legales. El país está urgido de neurocirujanos, ortopedas, radiólogos, patólogos, odontólogos, cardiólogos, nefrólogos, geriatras y endocrinólogos. Cualquier ruta que se escoja debe dotar a las provincias y comarcas de los profesionales necesarios para que el viejo lema de “salud igual para todos” en el sector público, se cumpla de manera eficiente y permanente.