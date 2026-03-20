EDITORIAL : Los puertos son panameños

Si algo ha quedado claro con el fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panamá Ports Company (PPC) es que los puertos de Balboa y Cristóbal son panameños y le corresponde al Estado determinar su mejor uso.

El éxito en la operación actual, que impidió la paralización de la actividad, fue la previsión con la que actuaron las autoridades nacionales para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que corresponda al arbitraje internacional interpuesto por PPC tendrá que resolverse en las instancias correspondientes. Para ello, Panamá tiene unos sólidos argumentos que se sustentan en el dictamen del máximo tribunal de justicia del país.

La realidad actual es que los puertos de Balboa y Cristóbal operan con total normalidad, al servicio del mercado mundial.