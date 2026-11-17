Las provincias de Coclé y Chiriquí han sido víctimas de delitos violentos en las últimas semanas. Un gran número están relacionados con el crimen organizado, otros con riñas tumultuarias o asaltos a residencias y a particulares, tal como ocurrió con dos ciudadanas norteamericanas.

Esa realidad delincuencial nos golpea como país y sociedad y eleva los niveles de preocupación de los ciudadanos, en particular en las provincias donde estos hechos no son comunes.

La presión recae sobre los ministerios de Seguridad Pública, Gobierno y Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público y fiscalías y por supuesto la Corte Suprema de Justicia y sus jueces.

Devolverles la seguridad a los ciudadanos en esas comunidades es, sin duda, garantizarles tranquilidad. Si la mano dura es la opción, hay que utilizarla.