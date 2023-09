EDITORIAL: Medidas

Si bien es cierto, la migración es un fenómeno humano que no se puede detener, los países involucrados deben establecer políticas comunes y cooperar entre sí, se puede regular y reducir.

La principal presión migratoria viene de Venezuela, pero no se escapan Cuba, Nicaragua, El Salvador Guatemala, Colombia, Ecuador y decenas de países de África y Asia. Ha influido, en este flujo creciente, la diversidad de problemas y las crisis que enfrentan los países que más generan migrantes.

También están las limitaciones económicas y la creciente pobreza, así como una política de puertas abierta en países vecinos como Colombia.

El impacto es cada vez mayor, no solamente para Estados Unidos, porque ahora incluye a México, Centroamérica y a Panamá. Las decisiones que se adopten tienen que ser firmes, pero no serán exitosas si los países vecinos no hacen su parte.