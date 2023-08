EDITORIAL : Migración

La crisis con los migrantes se sigue desbordando. Mientras Colombia por un lado y Venezuela por el otro, no hagan lo que corresponde y los organismos internacionales como la ONU, OEA, UNICEF y los relacionados con la migración no hagan lo propio, la presión aumentará hacia Panamá, Costa Rica, el resto de Centroamérica y México. La migración no se puede impedir, pero si regular. ¿Por qué Colombia, nuestro país vecino e histórico aliado, no adopta las medidas que correspondan para evitar que miles de migrantes se aglomeren en la frontera con Panamá, para luego iniciar una travesía salvaje por la selva? ¿Por qué no hay registro y una lucha frontal contra las bandas que trafican con los migrantes? Todo parece indicar que mientras sea un “negocio” rentable para muchos, en particular la actividad criminal, esta cifra y su drama diario seguirá creciendo.