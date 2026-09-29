EDITORIAL : Mirarse en ese espejo

La crisis financiera que sacude a la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) es también administrativa y académica. Una afecta a la otra y viceversa. Hay un compromiso del rector Absel Navarro de impulsar las reformas que hagan falta para recuperar el rumbo de una entidad que fue creada para servir a un sector del país donde las oportunidades de estudio estaban limitadas a la ciudad capital.

Además de la contención del gasto y los ahorros, hay un proceso interno de cambios que deben impulsarse tanto en el área administrativa como la formativa. El resto de las universidades públicas tienen que examinar qué hacen ahora y cómo pueden equilibrar sus presupuestos para no caer en la situación actual de la UNACHI. El presupuesto en educación es fundamental, pero su uso debe estar justificado.