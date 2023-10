EDITORIAL : No es aceptable

El viernes pasado, un grupo de manifestantes quemó neumáticos y una barricada en la entrada de la Gobernación de la provincia de Chiriquí en David. Se trató de un acto vandálico que atentó con la seguridad y vida de cientos de funcionarios. No es aceptable y no se puede tolerar. Es hora de que las autoridades adopten las medidas de orden público que la ley permite para darle tranquilidad a la ciudadanía. Ninguna protesta puede derivar en actos de violencia, amenaza o intimidación. No existe legitimidad en el radicalismo y Panamá no se merece liderazgos que esgrimen el extremismo para infundir el miedo. Nada lo justifica. Grave es que algunas figuras y dirigentes de diversos sectores de la sociedad endosen movimientos que no precisamente creen en la ruta democrática y cuyo propósito es cambiar el sistema político y democrático que hoy tenemos.