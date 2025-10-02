EDITORIAL : Ordenamiento vial

La Autoridad del Tránsito, junto al ministerio de Gobierno, con el respaldo de la policía nacional, están poniendo orden en las paradas de autobuses y diversas zonas del país, en particular en la ciudad capital donde se han instalado “piqueras” o estaciones de buses que no tienen la autorización para ello.

Las llamadas piqueras brujas se han ido instalando sin cumplir con los procedimientos de ley, tomándose espacios públicos y convirtiendo las zonas invadidas en orinales, con las respectivas consecuencias. El ordenamiento vial es un desafío que apenas comienza.

La ocupación de aceras, servidumbres, esquinas, puentes vehiculares, parques y paradas de autobuses se han convertido en prácticas diarias que desafían y afean los espacios públicos y crean problemas sanitarios y de seguridad.