EDITORIAL : Para derrotar a las pandillas

De grupos de ladronzuelos que se apostaban en el “Límite” del corregimiento de El Chorrillo, el país está amenazado por la existencia de 180 pandillas vinculadas al crimen organizado en particular al narcotráfico.

Las autoridades han identificado a 13 de estos grupos delincuenciales como los responsables de los más recientes crímenes por rivalidades (Colón), control de territorios y robo de drogas que trafican carteles de Colombia y México.

Esa violencia que vemos en determinados barrios se trasladó recientemente, a las cárceles. Y sigue pasando. Se hace urgente una actualización de las leyes que permiten a los fiscales y a las agencias de la ley, investigar, dar seguimiento, arrestar, juzgar y condenar a quienes estén involucrados en los delitos que más acosan a la sociedad. La mano dura, con respaldo de la ley, son necesarias.