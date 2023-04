EDITORIAL : Para reflexionar

Hace poco, un tribunal de juicio declaró culpables a los responsables de la administración del PH en el edificio Costa Mare en el año 2019. Las preocupaciones son innumerables. Cuando usted se muda a un apartamento (a una propiedad horizontal) se adquieren responsabilidades que son distintas a las de un administrador, un conserje o un vigilante. Las tragedias siempre nos sacuden, pero no se pueden atribuir culpas a quienes no corresponden cuando en una cadena de acontecimientos se evidencia la falta de educación. En miles de apartamentos, sus propietarios hacen uso de personal no calificado para trabajos que van desde la instalación de equipos que usan gas, electricidad, internet, aires acondicionados o carpintería. Los reglamentos de gas licuado de petróleo, la ley de propiedad horizontal, copropiedad del residencial y el código civil son claros.