EDITORIAL : Prevención y educación

Redacción
07 de octubre de 2025

El clima nos trae, todos los años, el gran desafío de entender la naturaleza para enfrentar de manera organizada las inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, afectaciones en zonas costeras y derrumbes.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, así como una red de voluntarios, son el eje principal de una estrategia que reduce riesgos y salva vidas. Es por eso que todos los años hay que insistir en las campañas de orientación y educación en las escuelas y centros de trabajo.

Nadie se puede quedar por fuera de los conocimientos básicos que vitan tragedias y salvan vidas, en particular en las zonas de riesgo, ya identificadas en las principales provincias del país. Dotar al Sinaproc y a los bomberos de herramientas y recursos es una obligación.

