EDITORIAL : Prevención y educación

El clima nos trae, todos los años, el gran desafío de entender la naturaleza para enfrentar de manera organizada las inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, afectaciones en zonas costeras y derrumbes.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, así como una red de voluntarios, son el eje principal de una estrategia que reduce riesgos y salva vidas. Es por eso que todos los años hay que insistir en las campañas de orientación y educación en las escuelas y centros de trabajo.

Nadie se puede quedar por fuera de los conocimientos básicos que vitan tragedias y salvan vidas, en particular en las zonas de riesgo, ya identificadas en las principales provincias del país. Dotar al Sinaproc y a los bomberos de herramientas y recursos es una obligación.