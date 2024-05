EDITORIAL : Prudencia

Los más recientes accidentes de tránsito, con víctimas fatales, confirman que descuido y la falta de pericia, inclusive de irresponsabilidad de un gran número de conductores.

El uso del móvil celular cuando se maneja, no cumplir con las normas de tráfico, no hacer los altos reglamentarios o no conducir si se ha ingerido licor, se suman a las causas de esta estadística desagradable. Los conductores tienen que recordar sus responsabilidades cuando están al volante.

Con el tráfico pesado que tienen los barrios y ciudades, ningún apuro justifica poner en peligro a otros. Se necesita que las autoridades, sea la agencia del Tránsito o la Policía Nacional, apliquen con severidad las leyes y norma que regulan el tráfico.

Solamente así se recordará a cada uno, que no se puede andar por las vías como en una filmación de “rápido y furioso”. La prudencia siempre será lo mejor.