EDITORIAL : Recuperar la tolerancia

En las últimas semanas se ha hecho recurrente que en lugares públicos, vecindades, ferias o en medio del intenso tráfico vehicular se produzcan hechos de violencia y confrontación entre particulares.

El país, de forma individual y colectiva, perdió la cordura, la tolerancia, el sentido común y la conocida capacidad de resolver las disputas y diferencias con diálogo y consenso.

Las conocidas “peleas” que ahora son grabadas y divulgadas en las redes sociales sin filtros o censura reflejan un estado anímico de la población que debe generar preocupación.

En el pasado, las campañas de educación eran vitales y obligatorias en los colegios, ministerios, entidades, gremios y sindicatos.

La educación es la única forma de reducir los amagos de agresión que dividen a los ciudadanos y muchas veces generan intranquilidad y la paz social..