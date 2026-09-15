EDITORIAL : Reforma en las universidades públicas

La crisis financiera y administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no se solucionará de la noche a la mañana. El recorte de gastos y el reordenamiento administrativo ponen a la nueva administración, dirigida por Absel Navarro en una seria disyuntiva.

Este miércoles, se podría encontrar una salida cuando el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría se reúnan. Para que la UNACHI reciba nuevos fondos se tendrá que aprobar un calendario de ajustes del cual se tienen pocos detalles.

La situación de la UNACHI debe empujar hacia una amplia discusión sobre la necesidad de una ley general que sea única para todas las universidades del sector público. Está semana será fundamental para saber si la entidad podrá sobrevivir económicamente lo que resta del año 2026.