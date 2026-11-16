EDITORIAL : Todo el peso de la ley

Lo ocurrido al periodista Rolando Rodríguez, director asociado del diario La Prensa ha sacudido a toda la sociedad. El atentado, cometido en la madrugada confirma que además de los autores materiales hay autores intelectuales. Hacia ellos debe apuntar la investigación que inició el mismo sábado, 14 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Una democracia es fuerte con una prensa libre, independiente y sobre la cual no debe pesar ninguna amenaza. Lo ocurrido nos ha estremecido a todos por la gravedad del acontecimiento y por el mensaje brutal de intimidación lanzado. Es por eso que desde amplios sectores periodísticos, sociales, económicos y gremiales se han pronunciado de manera contundente para rechazar la violencia y este ataque inaceptable contra el ejercicio periodístico.