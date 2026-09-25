EDITORIAL : Un enemigo mortal

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió desde que inició su mandato combatir y aniquilar a las organizaciones del narcotráfico responsables del tráfico de drogas hacia su país y que están sometiendo a un gran número de nacionales latinoamericanas al terror y la muerte.

Han sido declaradas organizaciones terroristas que socavan la seguridad nacional y como tales deben ser combatidas con todos los recursos y herramientas de una sociedad democrática. El tráfico de drogas tiene diversos actores y cómplices.

Esa estructura, igual de compleja como violenta no será derrotada si no se ejerce todo el poder del Estado. Los primeros resultados de esa política del gobierno de Trump se están viendo. La batalla está planteada hasta que se recupere el control total.