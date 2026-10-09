EDITORIAL : Una amenaza constante

El sicariato se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad de los ciudadanos porque los pandilleros y personajes vinculados al crimen organizado los están utilizando para resolver con violencia las diferencias, disputas de rutas o de liderazgos.

Todas las semanas ocurren brutales asesinatos cometidos por estos personajes, algunos de ellos sudamericanos, lanzando un desafío para las autoridades y a su diseño de seguridad pública.

La raíz del conflicto sigue siendo el tráfico de drogas, estrechamente vinculado a organizaciones de Colombia y México, que quieren tener el control de los lugares por los cuales entra o sale la droga, que luego es enviada a los mercados de Estados Unidos y también Europa. Antes de que se convierta en algo sin control, es urgente establecer planes de combate de este delito.