El conflicto en Oriente Medio tendrá, sin lugar a duda, una influencia decisiva sobre el desarrollo de la humanidad. Estados Unidos e Israel están decididos a terminar con el régimen teocrático para darle fin a la democracia y el respeto a la libertad. Cuando caigan los Ayatolás y el pueblo iraní tome las riendas del poder terminará también una era de terrorismo, guerra y amenazas reales. Lo que más necesita esa parte del mundo es paz y progreso. Destinar los presupuestos para construir misiles, financiar grupos radicales o entrenar al terrorismo debe terminar. El actual liderazgo iraní tuvo innumerables oportunidades, pero las rechazó con arrogancia y cada vez más amenazante. Cuando los peligros acechan, como ha ocurrido con Irán, el derecho internacional deje de tener fuerza porque no tiene una sola crisis.

El conflicto en Oriente Medio tendrá, sin lugar a duda, una influencia decisiva sobre el desarrollo de la humanidad. Estados Unidos e Israel están decididos a terminar con el régimen teocrático para darle fin a la democracia y el respeto a la libertad.

Cuando caigan los Ayatolás y el pueblo iraní tome las riendas del poder terminará también una era de terrorismo, guerra y amenazas reales.

Lo que más necesita esa parte del mundo es paz y progreso. Destinar los presupuestos para construir misiles, financiar grupos radicales o entrenar al terrorismo debe terminar.

El actual liderazgo iraní tuvo innumerables oportunidades, pero las rechazó con arrogancia y cada vez más amenazante. Cuando los peligros acechan, como ha ocurrido con Irán, el derecho internacional deje de tener fuerza porque no tiene una sola crisis.