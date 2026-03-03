EDITORIAL : Una guerra con impacto global

El conflicto en Oriente Medio tendrá, sin lugar a duda, una influencia decisiva sobre el desarrollo de la humanidad. Estados Unidos e Israel están decididos a terminar con el régimen teocrático para darle fin a la democracia y el respeto a la libertad. Cuando caigan los Ayatolás y el pueblo iraní tome las riendas del poder terminará también una era de terrorismo, guerra y amenazas reales. Lo que más necesita esa parte del mundo es paz y progreso. Destinar los presupuestos para construir misiles, financiar grupos radicales o entrenar al terrorismo debe terminar. El actual liderazgo iraní tuvo innumerables oportunidades, pero las rechazó con arrogancia y cada vez más amenazante. Cuando los peligros acechan, como ha ocurrido con Irán, el derecho internacional deje de tener fuerza porque no tiene una sola crisis.