EDITORIAL : Una ley para las universidades

Una vez termine la elección de las autoridades de la Universidad de Panamá y se renueve el liderazgo en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), todas las universidades públicas y también las privadas, deben abrir una discusión académica e institucional para definir el rumbo de las principales casas de estudio superior del país.

La calidad académica, la eficiencia profesional, la forma de escoger autoridades, los presupuestos, y la carrera administrativa deben incluirse en una agenda que no puede evadir asuntos como la acreditación de las universidades y la certificación de los docentes.

Una prioridad, que está pendiente, es despolitizar las aulas y transformar lo que es hoy una carrera electoral en una competencia académica donde los mejores por su formación y desempeño, ocupen los cargos.