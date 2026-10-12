EDITORIAL : Unidad nacional

El terremoto del viernes nos sorprendió a todos. Miles de compatriotas en diversas provincias han sido afectados por la destrucción que causó el movimiento telúrico en residencias, edificios públicos, escuelas, comercios, hoteles, carreteras e iglesias. Gracias a Dios, pocos lesionados y ningún fallecido.

Sin embargo, hacen falta muchas cosas, en particular alimentos, agua, y un plan para reconstruir las zonas afectadas. Todas las ayudas son necesarias y todos deben, desde sus posibilidades, contribuir con la rápida recuperación de los afectados.

Gracias a Dios, en la capital, donde sobresalen los edificios altos y rascacielos no hubo uno solo con daños graves, debido a las estrictas normas de construcción que aplican los ingenieros y arquitectos en el país. También hubo civismo al desalojar los edificios y residencias, como debe ser ante un evento inesperado.