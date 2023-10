EDITORIAL : Vandalismo

Los organizadores de las protestas se han distanciado de los actos vandálicos que han estado ocurriendo durante toda la semana. Pero, no se trata solo de declararlo, sino también de actuar para identificar a los radicales y a los maleantes para evitar que causen destrozos y destruyan la propiedad pública o particular. En las movilizaciones y cierres de calles hay personas que esconden sus rostros y que van cargados de piedras y armas caseras y eso nada tiene que ver con el ejercicio pacífico de un derecho. Otros, aprovechan la confusión del cierre de calles para cometer fechorías. Organizada o no, nos hace daño. ¿Quién gana con los actos violentos? Nadie. Necesitamos avanzar en protestas, movilizaciones y piquetes que promuevan el civismo, eviten las agresiones y pongan en su lugar a quienes promueven el caos. En el pasado hemos dado ejemplos para imitarlos.