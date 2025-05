Educación panameña en ‘capilla ardiente’

La paralización de las clases conlleva también a un desequilibrio familiar importante del cual se habla poco y utilizo desequilibrio ya que toda familia tiene una dinámica donde en la mayoría de los hogares panameños ambos padres salen a trabajar, por lo tanto, en algunos casos cuando se dan estos eventos menores de edad pueden quedar solos en casa, ya que los padres no tienen con quien dejarlos.

En esta misma línea, puedo mencionar, que puede haber eventos de violencia intrafamiliar, problemas de nutrición ya que en algunas escuelas oficiales se ofrecen los comedores, donde el niño recibe el almuerzo lo que en muchos hogares representa un alivio a la economía.

Esto me lleva a reflexionar que paralizar las clases, no solo afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino que otras perspectivas también son importantes y que conforman la paz social que tanto se anhela en este momento. Adicional es importante que se encuentre un equilibrio donde no se siga afectando a la comunidad educativa, como, por ejemplo, crear un sistema de tutorías con docentes voluntarios que fortalezcan los materiales que no se hayan impartido, por medio de gabinetes psicopedagógicos impartir capacitaciones en materia de valores y proyecto de vida, crear sistemas de plataformas en línea que permitan seguir aprendiendo de manera asincrónica sobre diferentes temas.

* Psicóloga.