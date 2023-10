Educación pública tropezada

Grupos de profesores han anunciado que no darán clases virtuales ni tampoco acudirán a las escuelas, por lo contrario, se mantendrán en paro para manifestarse en contra del contrato minero.

¿Y qué pasará con los estudiantes graduandos, los que estaban realizando sus prácticas, quienes pensaban nivelar sus notas en este último trimestre del año escolar? No se sabe, lo que sí es de conocimiento público es que la calidad de educación panameña ya está tropezada, entonces dónde va a parar todo esto. Por qué tienen que sufrir los estudiantes las consecuencias siempre.

En todo esto el Ministerio de Educación se ha mantenido haciendo un llamado a que se brinden clases en los lugares que brinden un ambiente de seguridad para la comunidad educativa, sin embargo, este llamado no se hará efectivo si los diferentes gremios de docentes se mantienen en protestas. Así que los jóvenes quedan en espera de educación, porque el ambiente no es propicio y los educadores no irán a dar clases.

El vienes pasado se conmemoró el Día del Estudiante Panameño, en medio de la situación que atraviesan los plantes que llevan más de una semana sin dar clases. Y esta semana empiezan las festividades patrias, por lo tanto, si hay o no desfiles, vienen varios días que son libres así que el panorama para los estudiantes está nublado. De acuerdo con el calendario el año escolar debe culminar el 22 de diciembre.

¿Qué pasará? ¿Cómo se recupera ese tiempo perdido? Amanecerá y veremos, pero con la educación no se debe jugar.

* Periodista.