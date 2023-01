El 2023 un año pre electoral

La política se empieza a encender en este año 2023 cuando los partidos y aspirantes por la libre postulación afinan los últimos detalles para las elecciones generales del próximo 5 de mayo del 2024.

Para los panameños debe ser importante analizar cada una de las acciones que tengan los colectivos políticos así como sus militantes, pero no podemos dejar a un lado a los llamados independientes quienes siguen en la carrera para recoger la mayor cantidad de firmas para lograr ocupar alguno de los tres puestos destinados para ellos en las diferentes candidaturas a cargos de elección popular.

Según el calendario del Tribunal Electoral, el 5 de enero se dará cierre a la oportunidad de realizar cambios de residencias y con ello se procede a hacer público el padrón electoral preliminar que se utilizará para los comicios generales del 2024.

En este mismo año, en septiembre específicamente, se debe tener cocimiento de las decisiones de los partidos políticos sobre las alianzas electorales, y los candidatos presidenciales que cada uno tendrá como oferta electoral.

A pesar de que las pugnas internas de los colectivos no han cesado en los últimos años, como ciudadanos tenemos que tener claro que el político que más crítica y el que más opina sobre lo que los demás hacen o dejan de hacer, no precisamente serán los que sean mejores gobernantes, y por eso apuesto a que la ciudadanía haga su propio análisis y haga buen uso de su voto, y a otros les insto a salir a participar de esta fiesta electoral, porque no salir a votar no ayudará en nada.