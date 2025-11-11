El ataque de las Termópilas

Cuando se juega damas, generalmente, se posicionan las fichas de forma tal de que controlen el centro del tablero y se trata de proteger a cada una de las que queden en los bordes y reforzar aquellos vacíos que se producen cuando se comen alguna ficha.

Ese fue el mismo principio aplicado por los espartanos en la batalla de las Termópilas con la formación en triángulo equilátero protegida desde adentro, formación militar que se denominó falange porque su accionar se asemeja al movimiento de las falanges de las manos. Todas para una y una para todas.

En esa batalla, los espartanos la utilizaron para defenderse del ataque de los persas que los superaban por millares, sin embargo, esta formación en cuña sirve para atacar y avanzar

Como se puede apreciar, esta estrategia está sustentada en el hecho de que ellos confiaban en el poder de la misma más que en el concepto de defensa, toda vez que el ataque es a la vez su defensa y obligaban a sus adversarios a pensar más en defenderse que en atacar.

En cambio, en el fútbol los equipos atacan de manera temerosa porque tratan de protegerse de los contraataques, ello se debe a la inseguridad que se tiene sobre la estrategia planteada y de la incapacidad de los compañeros del equipo.

Hay que preguntarse cómo es posible que estrategias de ataque tan efectiva como la de los espartanos no se hayan implementado en el futbol. Se puede alegar que en el futbol hay menos miembros que en el ejército espartano, sin embargo, responderíamos que, por el lado contrario, también, hay pocos adversarios.

Un ataque parecido lo vemos en el fútbol americano, cuando todos trabajan para defender al que conduce el balón, sin embargo, también se quedan corto porque no conforman la figura del triángulo equilátero que demostró ser tan poderosa contra un ejército con muchísimos más soldados, esto es ilógico.

Dijo Salomón [rey de Israel, más de 900 años A.C.) que “nada nuevo hay bajo el sol” y, al parecer, se reniegan los hitos históricos, por lo que vemos que los desarrollos de los partidos de futbol se parecen unos con otros.

Entonces, ¿cómo podemos implementar esta estrategia en el fútbol? Se puede conformar la figura con cinco jugadores que convergen en un momento específico alrededor del que conduce el balón e irá a patear a la portería, así: uno adelante, dos atrás y uno acompañándolo a la par cubriendo el lado de la pierna que conduce el balón, protegiéndolo con su cuerpo. Será un núcleo que dificultará la forma de atacar al que conduce el balón y se avanzará de forma coordinada y a la velocidad programada, previamente practicada.

Llegado al lugar determinado para disparar al gol, todos se detienen y permiten que se realice esa acción; sería como llevar el disparo del penalti a los pies de la portería, sería una estrategia sumamente poderosa y prácticamente inevitable, a la vez que nueva en este deporte.

* Profesor de historia.