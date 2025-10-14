El comercio al menudeo en los barrios populares

El surgimiento del comercio al menudeo fue traído a Panamá por el grupo de ciudadanos chinos, que llegó al Istmo para trabajar en la construcción del Canal de Panamá, para el año de 1905. Al culminar su permanencia de trabajo en la magna obra, ponen en práctica su conocimiento y experiencia en la actividad agrícola.

Con esa mentalidad comercial, inician la cosecha con huertos en los terrenos donde está ubicado el glorioso Instituto Nacional. Se tenía que contar con una zona comercial para la venta de los productos. Se ubican en el Terraplén, Mercado Público en el corregimiento de San Felipe.

Sus productos, recién cohechados, eran puestos a la venta en canastas, ante la afluencia de compradores. Por eso esta zona donde se ubica el sector de “Salsipuedes” (en Ciudad de Panamá) se considera la meca del comercio.

A finales del siglo XIX e inició del siglo XX se trasladan a vivir a los barrios populares, como Santa Ana, El Chorrillo y cerca al Terraplén. Se crean las tiendas mismas que eran administradas por sus familias. Estos pequeños comercios se ubicaban en estos barrios populares, donde la clientela eran familias de escasos recursos, crearon la compra a crédito.

Las tiendas se expandieron a otros sectores del país como la provincia de Colón. El negocio de las tiendas fue prosperando con el tiempo, a inicios del siglo XX. Esta actividad la toman ciudadanos panameños que provienen de las provincias de la región de Azuero y Chiriquí y se establecen con sus familias. En la actualidad este negocio sigue administrado en su mayoría, por ciudadanos chinos, con otro concepto. Ahora el nombre moderno es Mini Market o Mini Super.