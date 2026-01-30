El día nacional del farmacéutico panameño

Panamá conmemora el Día Nacional del Farmacéutico, cada 29 de enero. Más allá de una fecha simbólica, esta conmemoración debe invitarnos a reflexionar con objetividad sobre el rol que hoy desempeñan el farmacéutico y el técnico en farmacia dentro del sistema de salud. El farmacéutico actual ya no es únicamente un dispensador de medicamentos.

La evolución normativa y sanitaria del país lo ha posicionado como un profesional estratégico, responsable de la seguridad del medicamento, la protección del paciente y el cumplimiento de la ley. Su labor abarca la atención farmacéutica, la farmacovigilancia, la gestión de procesos críticos y la participación activa en equipos multidisciplinarios.

Aunque Panamá cuenta con escalafones laborales para estos profesionales, dichos esquemas no reflejan la complejidad real del ejercicio farmacéutico moderno. No reconocen especialidades, niveles de riesgo ni diferencias entre ámbitos de desempeño, generando una brecha entre las exigencias legales y el reconocimiento estructural.

Farmacéuticos y técnicos conforman un equipo esencial e inseparable, cuya responsabilidad ha crecido de forma sostenida. Por ello, resulta necesario que la evolución normativa vaya acompañada de una actualización coherente en los esquemas de reconocimiento. Actualizar no es un privilegio ni un gasto: es una inversión en calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema de salud panameño.

* Farmacéutico – Magíster en Gerencia Hospitalaria