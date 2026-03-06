El doble movimiento que transformará Medio Oriente

El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques continuos contra Irán representan hoy el peor escenario posible para el comercio global y la estabilidad energética. El tránsito marítimo está paralizado, los precios del petróleo se disparan y la tensión regional se mantiene elevada.

Sin embargo, la estrategia militar apunta hacia un desenlace claro: un doble movimiento decisivo que cambiará el panorama a corto plazo. Neutralización de Irán Los ataques sostenidos de Estados Unidos e Israel, con apoyo de países del Golfo, están reduciendo progresivamente la capacidad ofensiva iraní. Sus intentos de respuesta —misiles, drones y hostigamiento naval— son cada vez más débiles y neutralizados con eficacia. El objetivo es eliminar la amenaza ofensiva en semanas. Control militar en Ormuz El segundo paso será imponer un control militar sobre el estrecho de Ormuz. Este corredor estratégico, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, no puede permanecer cerrado. La presencia de fuerzas aliadas garantizará la reapertura del paso, restableciendo el comercio y estabilizando los mercados energéticos. Conclusión El doble movimiento —neutralización de Irán y control militar en Ormuz— transformará el escenario actual de crisis en uno favorable, asegurando seguridad marítima y estabilidad energética global.

* Especialista en Ciencias Políticas.