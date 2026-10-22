El Estadio de Santa Rita, donde nació la pelota calle 17 Oeste

Histórico y legendario El Estadio de Santa Rita, en pleno corazón de los Barrios Santa Ana y Chorrillo, Calle 17 y Calle B, muchos recuerdos de una época inolvidable, por esa algarabía y gritos que surgían de vibrantes y emocionantes partidos de béisbol de ligas infantil juvenil y de adultos (sofbol), que se desarrollaron en estos terrenos.

Los niños del barrio iban a jugar y practicar el Béisbol.

El Béisbol nació en este Estadio, que esta ubicado a unos cuantos metros de otro templo del deporte La Plaza Amador, desde donde salieron grandes estrellas del deporte. Que en los años 1950,1960 y 1970 ofrecieron gloria a Panamá.

La Renta 15 un edificio tipo Multifamiliar todavía su estructura se mantiene, y desde sus balcones los residentes disfrutaban los partidos de Béisbol, algunos vendían refrescos y comida a los asistentes.

La barda de este Estadio para cualquier jonron lo retenía un viejo caserón de madera, que estuvo ubicado en la Calle 17, con la fuerza que iba la pelota caía en una paila caliente, en momento que una vecina preparaba el almuerzo o cena.

Allí jugo el reconocido pelotero panameño grandes liga Héctor López.

Estos terrenos durante la antigua Zona del Canal, fue un lote baldío para depósito de chatarras, luego la gente del barrio lo convierte en lugar para el deporte.

Su capacidad era para 150 o 300 personas. Fue remodelado en el 2018.