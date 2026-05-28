El ITSE y el futuro del empleo

El desempleo juvenil en Panamá exige dejar atrás los modelos educativos tradicionales y desconectados de la realidad laboral. Para dinamizar nuestra economía, es imperativo consolidar una alianza estratégica y coordinada entre el Ministerio de Educación (MEDUCA), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

Esta tríada debe liderar la creación de carreras cortas y programas de formación técnica directamente alineados con la demanda actual del mercado.

Bajo una nueva visión, el ITSE está llamado a ser el eje motor de esta transformación. Su infraestructura y concepción ágil lo posicionan como el entorno ideal para diseñar trayectorias formativas de corta duración de entre dos o tres años que permitan a los jóvenes insertarse rápidamente en el engranaje productivo. MEDUCA como semillero, debe asegurar que la educación media prepare y conecte fluidamente a los estudiantes con esta oferta técnica, mientras que el INADEH debe aportar su extensión territorial y experiencia en la capacitación continua y reconversión laboral.

Sin embargo, este esfuerzo estatal sería ineficaz sin la participación activa de la empresa privada. El sector empresarial no debe ser un mero receptor de talento, sino un colaborador efectivo en el diseño de los planes de estudio, definiendo con precisión qué competencias tecnológicas, operativas y blandas se necesitan hoy.

Asimismo, su apoyo es vital para garantizar espacios de práctica profesional y pasantías reales que funcionen como el puente definitivo hacia el empleo formal.

La articulación MEDUCA-ITSE-INADEH, con el ITSE a la vanguardia de las carreras cortas y el respaldo del sector privado, no es solo una estrategia educativa; es la política social más efectiva para reducir el desempleo, dotar de competitividad al país y devolver la esperanza a miles de panameños.