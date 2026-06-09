El “Machi” y el fútbol en el barrio

Hoy quiero hablarles un poco de fútbol y de mi relación con él.Siendo un niño nacido y criado en los barrios bajos, como el tres de noviembre, en el Marañon y el Chorrillo.

Era un deporte dea clase baja y hacíamos machí, para defender, nuestro dinero y nuestro honor.

Me crié en calle 17 oeste a unos cuantos pasos de la Plaza Amador y pasaba gran parte de mi tiempo en ese, cuadro donde aprendí a juga.

Jugaba además en el Oratorio, en dónde nos prestaban el uniforme, después de asistir a misa y al terminar el partido, teníamos que devolverlo.

A pesar de vivir a unos cuantos metros de Plaza Amador nunca jugué en ninguna de sus ligas ni equipos.

El regente del cuadro, era Cocoliso Tejada.Jugaba en la liga del Chorrillo, en el equipo de la señora Julia,Siendo un adolescente y siendo estudiante del Instituto Nacional, era parte de la selección, del colegio y en las fiestas , jugaba contra la Universidad y cuando estaba en la U, lo hacia contra el Instituto Nal.La U.

Hacia torneo internos y de allí, se sacaba la selección.Siendo seleccionado de la U, en 1962, fuimos a universiadas, que se celebraban en Cuba.

Fuimos la última delegación, que llegó al Latinoamericano de la Habana y el recibimiento fué tal, que lloré al escuchar, nuestro himno.

El primer partido, fué contra Ecuador le ganamos tres a unoY le metí dos goles. Me gustaría contarles otros aspectos.Pero será en otra oportunidad.