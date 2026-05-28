Opinión

El orgullo de ser UNACHI, por encima de polémicas

El orgullo de ser UNACHI, por encima de polémicas
Amilkar Rodriguez
28 de mayo de 2026

La Universidad Autónoma de Chiriquí ha sido, durante décadas, una institución fundamental para la formación de miles de profesionales panameños. Por sus aulas han pasado médicos, docentes, abogados, ingenieros y especialistas que hoy aportan al desarrollo del país desde distintos sectores.

Por ello, resulta injusto que las polémicas administrativas o las investigaciones relacionadas con la rectora Etelvina de Bonagas terminen empañando el esfuerzo y sacrificio de quienes estudian con dedicación y honestidad. Los estudiantes no pueden cargar con el peso de decisiones ajenas a su desempeño académico.

Un título universitario representa años de estudio, disciplina y superación personal, no la actuación individual de una autoridad administrativa. Mezclar ambas cosas solo provoca desconfianza y desvaloriza el trabajo de generaciones enteras de egresados que han demostrado capacidad y compromiso profesional. Sentirse orgulloso de la UNACHI no significa ignorar posibles errores administrativos; significa reconocer que la institución es mucho más grande que cualquier figura temporal.

La universidad pertenece a sus estudiantes, docentes y egresados, quienes diariamente construyen conocimiento y aportan al país. Defender el prestigio académico de la UNACHI también es defender el futuro de Panamá. * Periodista.

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