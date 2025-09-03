El “Pata” peruano, con ese acento inigualable

Hace unas semanas recibo una llamada telefonía inusual, muy alegre y jovial...¿cómo estas mi pata?”, dijo en voz alta con ese acento inigualable de los peruanos. Era un veterano amigo del periodismo gráfico que había conocido durante la crisis política de Panamá, que derivó en la invasión de los norteamericanos en 1989.

El “pata” en el Perú, es un sinónimo de “amigo” íntimo y cercano. Preguntaba sobre amistades y la situación económica y política de Panamá y yo le pregunté sobre la vida cotidiana del Perú, a la cual exclamó entre otras frases “estamos en modo sobrevivencia”, que refleja la precariedad económica, especialmente tras la pandemia.

En medio de la amena conversa me dijo: “El país está como combi sin frenos”. Una metáfora que sugiere caos político y falta de dirección. Que “cada presidente es peor que el anterior”, una crítica recurrente ante la inestabilidad política y los escándalos de corrupción. Seis presidentes han sido encarcelados, sin contar a Alan García, que se suicidó.

La situación política en Perú se caracteriza por una profunda crisis de inestabilidad, marcada por la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, lo que ha llevado a protestas masivas y un deterioro económico. En 2023, el país experimentó una contracción del 0.5%. La pobreza ha alcanzado cifras que igualan las de 2010, y la fuga de capitales ha sido significativa, con US$17,000 millones en 2021. * Periodista.