En los últimos meses los jubilados han alzado su voz exigiendo al gobierno mejoras en la atención médica y suministro de medicamentos, exoneraciones y descuentos en algunos servicios que de alguna manera les mejore sus condiciones de vida.

En ese ajetreo escuché a un longevo explicarle a otro señor muy añejo, la fórmula para acceder a un préstamo financiero que le permitiera sobrellevar la precaria vida con los ralos ingresos de jubilado, un empréstito que han calificado como el “préstamo de la muerte”.

En el argot financiero y popular se le llama a aquel crédito personal de consumo a largo plazo que se otorga a personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, a menudo por montos elevados y con plazos extendidos que rozan el límite de su expectativa de vida o la edad máxima permitida por las aseguradoras, que suele rondar entre los 75 y 84 años de edad.

El “préstamo de la muerte” refleja una falla estructural: el sistema financiero ve al jubilado como un cliente de bajo riesgo, porque su fuente de ingresos proviene del Estado/CSS mediante descuento directo, pero el jubilado lo utiliza como un mecanismo de supervivencia desesperado ante la erosión de su poder adquisitivo.