El problema de la educación en Panamá

¿Qué es la educación? No es más que la normativa que la sociedad requiere, no solo para sobrevivir, si no para lograr su avance.

No hay sociedad sin educación. Pero ¿qué pasa con la formación del docente, de aquel, que se encarga de la formación de la juventud? En todos los gobiernos hay que escoger a alguien que la dirija. Está designación, no debe ser política, de llenar el puesto con alguien que no es afín a la academia. En estos momentos, el país pasa, por una crisis, que hay que superar, tanto de los jóvenes, como como de los educadores, que llegan con el entusiasmo, de cambiarlo y revolucionarlo todo. Pero a veces la sociedad y sus leyes lo frustran. La educación es el camino correcto para el ascenso social.

La educación de casa es muy importante, algunos padres consideran que la escuela es el lugar seguro, en dónde le cuidan a sus muchachos, pero la escuela, es que una guardería.

La verdadera educación viene de casa, la escuela no educa, la educación viene de casa, los colegios le dan al joven las herramientas que le van a permitir insertarse en los trabajos. En fin, tanto la educación de casa y la formación escolar, le permite insertarse en la sociedad, como un ser productivo. Para terminar, quiero decirle que toda la sociedad debe intervenir en la formación de la juventud, ya que ellos son, el objeto y el sujeto de la educación * El autor es docente y periodista.