El sabroso “Blen Blen”

“Blen Blen” era el apodo con el que era conocido un señor de descendencia jamaicana, de contextura delgada baja estatura y siempre risueño mostrando su diente de oro, de buenos modales y bien vestido con una gorra “bibop”.

Era una persona agradable y amable con los estudiantes de varios planteles educativos como el Instituto Nacional y el Artes y Oficios, quienes eran sus clientes frecuentes.

Fue un emprendedor y para ganarse el sustento creo el famoso emparedado “Blen Blen” preparados con salchichas cortadas, con una salsa especial caribeña creada por él, en pan suave envuelto en papel manila de manera muy higiénica. En las horas del recreo, él se acercaba a la puerta de entrada de los planteles a ofrecer su producto.

Los emparedados los empacaba en una jaba confeccionada con material de mimbre la cual quedaba vacía en cuestión de minutos.

El precio era de 15 a 25 centésimos y los estudiantes acompañaban el emparedado con una soda Royal Crown (rompe pecho) que era la preferida.

Eran los años gloriosos de estos planteles educativos entre 1960 -1970.

El profesor Eliseo Echevers, recuerda que en su época de estudiante en el Nido de Águilas (Instituto Nacional), los estudiantes se deleitaron con este emparedado que siempre fue un manjar. El señor Blen Blen, por años, vendió este rico emparedado, no tenía competencia y se convirtió en un icono. Con ese acento jamaiquino pregonaba la venta de su emparedado “Blen Blen”. * El autor es periodista.