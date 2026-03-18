El señor de El Caño y los museos

A inicios de febrero de 2026, dieron a conocer un hallazgo fascinante en el Parque Arqueológico El Caño, en Natá de los Caballeros (Coclé), el descubrimiento de la Tumba 3 llamada “El Señor de El Caño”, que ha vuelto a ser el centro de atención mundial.

Este descubrimiento fue tan relevante que revistas internacionales como Archaeology Magazine incluyeron hallazgos previos de este mismo sitio en su lista de los “Top 10 descubrimientos del año”. Se trata de una sepultura de más de mil años de antigüedad (datada aproximadamente entre los años 800 y 1000 d.C.).

En ella se encontró el cuerpo de un personaje de alto rango de la cultura Gran Coclé, rodeado de un ajuar funerario impresionante, discos de oro grandes con grabados de figuras míticas, como hombres-cocodrilo y murciélagos, brazaletes, orejeras de oro macizo y cuentas de collares, que también demuestra la metalurgia avanzada de los antiguos panameños.

Estas piezas no eran solo “riqueza”; servían para identificar el linaje y el estatus político-religioso del líder, quien actuaba como un intermediario con el mundo espiritual. El Caño es un cementerio estudiado científicamente. Panamá cuenta con unos 40 museos y centros de visitantes.

El más importante Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) cerrado durante años, aunque los trabajos de restauración están avanzados su reapertura está proyectada para finales de 2026 o inicios de 2027.

* Periodista.