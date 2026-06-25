El sentimiento nacionalista que produjo la “Marea Roja”

El mundial de fútbol, con la participación de nuestra “La Marea Roja”, ha puesto por segunda vez a Panamá en el ojo internacional. Ha levantado “roncha” su presencia en este torneo. A la vez, surgen pasiones a favor y en contra.

El encuentro del onceno nacional con la selección de Ghana produjo sentimientos encontrados, porque se esperaba un resultado favorable a Panamá. La pasión ha llegado a producir discusiones entre familiares y vecinos. Este sentimiento de país ha unido a los panameños con un fervor nacionalista, pero no podemos caer, entre los panameños, en un desbordamiento de pasiones. Esto no nos puede llevar al extremo de un enfrentamiento físico, acompañado de insultos con palabras de grueso calibre y descalificaciones.

En medio de los refrescos con mezcladores los ánimos suben de nivel, como ocurre en los centros comerciales y locales donde se reúne la fanaticada para ver a nuestra sele.

Tras el encuentro de Panamá con Ghana, se subió un video en redes de una batalla campal y despelote entre fanáticos. La tolerancia debe prevalecer y el respeto a disentir.