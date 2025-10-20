El sepelio de Jacinto (a) Pitufo

La tranquilidad que reinaba una mañana de verano en la barriada El Peñón, sector Oeste de la ciudad capital, fue interrumpida por la infausta noticia del fallecimiento de Jacinto (a) pitufo.

Jacinto falleció como los grandes héroes, porque se abrió paso, por sí sólo, y vivió su vida a su manera.

Era un hombre de pachanga, pero de un carácter fuerte y volátil. No permitía nunca, que ninguna mosca se parara en su nariz. Procreó 3 hijos (2 varones y una niña) con su primera esposa: Romelia, una joven guapa educada de familia humilde, con principios religiosos y, valores.

El mismo día de su fallecimiento se armó todo un despelote. Los familiares y hermanos habían ideado hacerse cargo de todos los arreglos funerarios cumpliendo con la tradición cristiana católica apostólica romana. Pero, de forma repentina todo cambió. El hijo mayor decidió tomar el control total de los detalles.

Los días pasaron y los demás familiares y vecinos desconocían los preparativos del funeral. Luego, surgió otro conflicto con una segunda esposa, Maritza, con quien procreó un hijo. Su deseo era velar en capilla ardiente a su amado en casa con un rezador como se acostumbra en la campiña interiorana.

La decisión de cremar el cuerpo del infortunadamente Jacinto (a) Pitufo, fue tan rápida como se persigna un ñato, sus cenizas fueron esparcidas en Playa de Veracruz, sin ningún acto religioso como tradicionalmente se despiden a los grandes con honores y homenajes. Fue una decisión del hijo mayor.

* Periodista.