El SOS de la ayuda internacional a Venezuela

La tragedia y crisis, que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela, con miles de muertos, centenar de heridos, edificios colapsados, por el Terremoto de magnitud de 7.5 registrado, el pasado 25 de junio, ha producido un duro golpe a esa hermana nación.

Venezuela no ha podido recuperarse del conflicto político interno, tras la captura por Estados Unidos del expresidente Nicolas Maduro.

La actual situación se convierte en una aguda crisis, que costará varios años poder reactivar la normalidad en ese país. La una situación económica en crisis, y ahora el efecto del Terremoto con el desplome de edificios, donde miles hermanos venezolanos han quedado a la intemperie se convierte en una incertidumbre.

Niños huérfanos al fallecer sus padres al quedar sepultamos entre los escombros, la cantidad de niños fallecidos o familias enteras desaparecidas es el panorama que presenta esta golpeada nación.

La mano solidaria de muchas naciones de Latinoamérica y Europa, fue extendida a ese hermano país. El gobierno de Panamá organizó una coordinación interinstitucional para prestar su ayuda en esta catástrofe.