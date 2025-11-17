El turismo como palanca para el desarrollo

Por diversas razones he estado vinculado al tema del turismo. Ya sea como profesional de las comunicaciones o como residente de uno de los polos de atracción turística del país. Hoy puedo dar fe, de que esta industria sin “chimenea” es una poderosa “palanca” ´para el desarrollo y bienestar local y del país en general.

Una nota de prensa señala que los ingresos por turismo alcanzaron los $4,417 millones hasta agosto, un aumento del 8.9% respecto al mismo periodo de 2024. Otras cifras indican que: de enero a agosto de 2025, recibimos un 5,1 % más visitantes que en el mismo período de 2024.

La ocupación hotelera se situó en 57,9 % en 2025, frente al 54,6 % en 2023 y 61,6 % en el primer trimestre de 2024. Entre 2019 y 2024 se registraron 439 nuevos hospedajes, 5.378 habitaciones, 116 agencias de viaje y 467 guías turísticos, sin contar las cadenas hoteleras que han reforzado su presencia en el país.

El turismo representa 11 % del PIB nacional, generando $5.000 millones en divisas anuales. Sostiene 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos. La industria tiene su impacto en lo económico global: En 2024, el turismo generó 10,9 billones de dólares, lo que representa cerca del 10 % de la economía que sostiene más de 350 millones de empleos en todo el mundo.

Panamá ha logrado revitalizar su industria turística tras los impactos de la pandemia, con indicadores positivos en ingresos, ocupación y expansión de servicios. El reto ahora es consolidar un modelo más descentralizado, sostenible y competitivo.

