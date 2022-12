El valor de la cena navideña

Se llega fin de año y se escucha las clásicas noticias “peligra la cena navideña”, el precio de la cebolla, la papa, el guandú, los jamones, los pavos... están por los cielos.

La preocupación se basa en los altos costos de los alimentos que servirán para preparar los tradicionales platillos.

Se verán en las redes sociales majestuosas mesas decoradas y repletas de comida como la tradición dicta en un evento adaptado, y verán días y días de comida recalentada, porque ese montó de comida no se come en una noche, pero estará el grupo de privilegiados que tendrá su mesa llena, pero repleta de personas: familiares y /o amigos con quienes compartir esa noche, personas que se comerán las uvas antes de las 12, pero disfrutarán del festín, pero sobre todo de la buena compañía.

Aquellos seres extraordinarios cuya nevera está vacía, porque no hay que guardar. Aquellos cuyas mesas no son solo adorno sino para compartir, para reír, para dar gracias. Esas personas que pasarán una excelente navidad, sin importar si el arroz tiene o no tiene guandú, si en lugar de pavo hay pollo, si en lugar de jamón hay chuleta, si alcanzó o no para la ensalada.

Aquellos cuya cena no será la más cara, o la decoración formaría parte de cualquier portada de revista pero la calidez y los recuerdos no se borrarán. Es necesario recordar cual es el verdadero valor de la cena navideña, regresar a esos días y dejar de ponerle valor monetario a lo que solo requiere amar al prójimo.

* La autora es periodista.