Opinión

El verdadero costo del secuestro digital

El verdadero costo del secuestro digital
26 de agosto de 2026

Cuando una empresa sufre un secuestro digital, la atención suele ir directo al rescate exigido por los atacantes. Pero el daño más grave puede estar en otro lugar: en las horas o días en que la empresa no puede vender, facturar, despachar, cobrar ni atender a sus clientes, sumado al golpe incalculable a su reputación.

En una reciente investigación académica analizamos este problema y encontramos que la inactividad operativa representa la parte más sustancial del impacto financiero de un ataque.

El ransomware ya no es solo un problema del departamento de tecnología; es un riesgo directo para la continuidad del negocio y la capacidad de competir en el mercado. Por eso, la pregunta no debe ser únicamente “¿podemos evitar un ataque?”, sino también “¿podemos seguir operando si ocurre?”.

La respuesta exige controles modernos: verificar cada acceso, limitar el movimiento dentro de la red, proteger las copias de seguridad y preparar una recuperación rápida. La ciberseguridad dejó de ser un gasto técnico. Hoy es una decisión empresarial.

Invertir antes del incidente puede marcar la diferencia entre una interrupción controlada y una crisis que detenga por completo a la organización y ponga en riesgo años de trabajo acumulado.

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