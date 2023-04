El verdadero valor de un Cristiano en Semana Santa

Una buena acción es ayudar a a una persona, aunque te ofenda o critique, es bueno ayudarla, ese es el legado que Jesús nos enseñó, compartir con él hermano que nos orense, nos critica, porque nos enseña que dentro de cada uno hay amor.

No somos perfectos, pero si daré lo mejor para quien yo trato de ayudar como lo es a quien en mi corazón, he sido amable con esa persona, pero aunque no me hable, siempre orare por ella, mi bella y hermosa amiga, quien es muy valiosa para Dios y para mí.

Soy cristiano y en esta Semana Santa, hay que meditar en nuestras fallas, con la anuencia de que Dios jamás no abandona, siempre están mis oraciones para orar y agradecer a Dios por todo lo que me ha dado.

Valoremos el verdadero significado de la Semana Santa o Semana Mayor.

* El autor es periodista.