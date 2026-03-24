Empresas con IA, pero sin resultados

La pregunta es recurrente, casi inevitable: ¿cuándo veremos a la inteligencia artificial (IA) generando valor real y permanente en las empresas? La respuesta, aunque incómoda, exige perspectiva histórica. No es la primera vez que una tecnología promete más rápido de lo que las organizaciones pueden asimilar. Ya ocurrió con la computación, Internet y los smartphones. Hoy, la IA repite el patrón. Adopción acelerada, pero valor aún limitado.

En Panamá y la región, el fenómeno es aún más evidente. La mayoría de las empresas experimenta, prueba, explora, pero no transforma. La IA está presente, pero no integrada. El problema no es tecnológico, es estratégico. Seguimos insertando inteligencia artificial en procesos diseñados para otro siglo, esperando resultados del siglo XXI.

Mi visión es clara. El valor permanente de la IA no llegará por acumulación de herramientas, sino por rediseño profundo del negocio. Las organizaciones que entiendan que el 70% del éxito está en personas y procesos, no en algoritmos, serán las que capturen el verdadero retorno. El resto seguirá atrapado en pilotos eternos.

¿Cuándo ocurrirá? Posiblemente entre 2028 y 2030 comenzaremos a ver resultados estructurales en empresas líderes. En nuestra región, tomará más tiempo. No por falta de tecnología, sino por falta de decisión. La IA no es una promesa. Es una exigencia estratégica que aún no estamos ejecutando. * Consultor en Transformación Digital.