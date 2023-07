En política no hay nada escrito en piedras

El panorama político parece estar tomando forma, de cara a los comicios del 2024, pero la verdad es que en política nada es lo que parece y mucho menos nos podemos confiar en las posibles alianzas que se están conformando.

Aunque varios parecen saber yak con quién van y contra quienes están, no podemos pasar por alto que aún es muy prematuro para esa decisión. Los partidos tienen hasta septiembre para definir con quién realmente van de la mano para el 2024.

Actualmente, el panorama está así: Rómulo Roux y José Isabel Blandón parecen estar de acuerdo con ir juntos a gobernar, pero en lo que no están muy flexibles es cuál de los dos va a dar su brazo a torcer en la candidatura principal a la presidencia; por otro lado en esta misma fuerza está PAIS y Alianza, uno que busca imponer sus candidatos propios a las alcaldía más cotizadsa, la capitalina y el otro que no ha hecho mayor escándalo sobre peticiones pero no dudamos de que están en busca de controlar alguno de los tentáculos de esta gran alianza opositora. En el otro panorama vemos al expresidente Martín Torrijos que hasta ahora se ha manejado de manera diplomática y que, con esta oficialización de su candidatura a la presidencia, me imagino que iniciará con las conversaciones y negociaciones pertinentes para empoderarse. No podemos dejar por fuera a Ricardo Martinelli, que se le desmoronó recientemente su estrategia de alianza con el CD, tras la derrota de Yanibel Ábrego. Mientras que, en el PRD, ‘Gaby’ Carrizo sigue en los análisis de quién será su mejor aliado en busca de reelegir en gobierno. Y por último, está Ricardo Lombana, de Otro Camino, que parece estar esperando que se defina quiénes serán los tres aspirantes presidenciales por la libre postulación, a fin de este mes, para iniciar sus negociaciones de alianzas.

* Periodista.